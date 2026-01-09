Breaking News
Scafati, Aliberti replica all’opposizione: “I ...
Sicurezza a Scafati, Carotenuto: “Situazione ...
Tragedia a Nocera Inferiore, cavallo muore ...
Pagani, aggredisce madre e Carabinieri: 37enne ...
Poggiomarino, presentazione ufficiale ...
Nocera Superiore. Tutto pronto per la Notte ...
Roccapiemonte, la minoranza accusa: “Errori gravi ...
Castel San Giorgio, attivati i Progetti GOL: ...
Maiori. Statale Amalfitana. Oggi e domani i ...
Il Carnevale acerrano è stato riconosciuto come ...

banner agro

Cronaca

Scafati, Aliberti replica all’opposizione: “I fatti smentiscono le polemiche”

09 Gennaio 2026 Author :  
Scafati, Aliberti replica all’opposizione: “I fatti smentiscono le polemiche”

Scafati – È una risposta politica netta quella del sindaco Pasquale Aliberti alle polemiche sollevate dall’opposizione, che accusa l’amministrazione comunale di concentrarsi esclusivamente su feste ed eventi. Il primo cittadino respinge le critiche e richiama l’attenzione sui risultati concreti, in particolare sugli interventi in corso e già conclusi nell’edilizia scolastica.

“Questo è quello che realmente stiamo facendo per Scafati e per le scuole… altro che solo feste e festini!!” – dichiara il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti –
“Da settembre gli alunni potranno entrare in tutte queste scuole:
Al plesso di via Genova stanno lavorando per l’adeguamento strutturale sul secondo blocco e stanno finendo alcuni lavori nel seminterrato.
Plesso ‘T. Iorio’: sono state completate tutte le facciate anche con la pitturazione esterna. Si procede con le opere di finitura: massetti e pavimenti interni.
Al polo scolastico, il blocco scuola vedrà il termine lavori entro qualche settimana, si concluderà la palestra per poi procedere con l’agibilità.
A Mariconda i lavori alla scuola sono conclusi, si attendono le agibilità.

Un grande lavoro che fa parte di una programmazione nella quale pure sono inserite le feste di cui parlano tanti e che servono a rivitalizzare la città.
Ma non solo, abbiamo avviato anche una manutenzione sui plessi che continuerà perché nel nuovo bilancio che ci apprestiamo a votare abbiamo appostato ben 500 mila euro proprio per questo tipo di interventi”.

Parole che segnano una linea politica precisa e che ribadiscono la visione dell’amministrazione: agli attacchi dell’opposizione si risponde con i fatti, con i cantieri aperti e con le risorse stanziate per le scuole e per la città.

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/0830fe0073140813132876a640eaadad.jpg
Nocera Superiore. Tutto pronto per la Notte Bianca con lo show di “Febbre Italiana”, il nuovo format musicale che fa ballare le piazze d’Italia
0

Cultura

cache/resized/b4989d509a9a3a6afda71317ac46659a.jpg
Poggiomarino, presentazione ufficiale dell’Archeofestival 2026
0

Napoli e provincia

cache/resized/898cda5d447d76e5b1a017e1a6306636.jpg
Sant’Antonio Abate, rifiuti abbandonati in via Portale: individuato il responsabile grazie alla videosorveglianza
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2