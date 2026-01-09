Scafati, Aliberti replica all’opposizione: “I fatti smentiscono le polemiche”

Scafati – È una risposta politica netta quella del sindaco Pasquale Aliberti alle polemiche sollevate dall’opposizione, che accusa l’amministrazione comunale di concentrarsi esclusivamente su feste ed eventi. Il primo cittadino respinge le critiche e richiama l’attenzione sui risultati concreti, in particolare sugli interventi in corso e già conclusi nell’edilizia scolastica.

“Questo è quello che realmente stiamo facendo per Scafati e per le scuole… altro che solo feste e festini!!” – dichiara il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti –

“Da settembre gli alunni potranno entrare in tutte queste scuole:

Al plesso di via Genova stanno lavorando per l’adeguamento strutturale sul secondo blocco e stanno finendo alcuni lavori nel seminterrato.

Plesso ‘T. Iorio’: sono state completate tutte le facciate anche con la pitturazione esterna. Si procede con le opere di finitura: massetti e pavimenti interni.

Al polo scolastico, il blocco scuola vedrà il termine lavori entro qualche settimana, si concluderà la palestra per poi procedere con l’agibilità.

A Mariconda i lavori alla scuola sono conclusi, si attendono le agibilità.

Un grande lavoro che fa parte di una programmazione nella quale pure sono inserite le feste di cui parlano tanti e che servono a rivitalizzare la città.

Ma non solo, abbiamo avviato anche una manutenzione sui plessi che continuerà perché nel nuovo bilancio che ci apprestiamo a votare abbiamo appostato ben 500 mila euro proprio per questo tipo di interventi”.

Parole che segnano una linea politica precisa e che ribadiscono la visione dell’amministrazione: agli attacchi dell’opposizione si risponde con i fatti, con i cantieri aperti e con le risorse stanziate per le scuole e per la città.