Breaking News
Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): "Attenzione ...
Sarno, lite in famiglia: padre accoltella il ...
Emergenza sicurezza a Scafati: presentata una ...
Nocera Superiore, formazione e prevenzione: corso ...
Consiglio provinciale di Salerno, domani il voto: ...
A Cava de' Tirreni si parte con il distretto ...
M’illumino di piú: nuovi punti luce a led per il ...
Vento forte e mare agitato, Ischia e Procida sono ...
Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, controlli ...
Strade di confine, accordo tra Sant’Antonio Abate ...

banner agro

Cronaca

M’illumino di piú: nuovi punti luce a led per il castello dei Sanseverino

10 Gennaio 2026 Author :  
M’illumino di piú: nuovi punti luce a led per il castello dei Sanseverino

Il Castello di Mercato S.Severino, la seconda fortificazione più grande d’Italia, è pronto ad illuminarsi di più grazie al finanziamento da 35mila euro riconosciuto dalla Regione Campania al progetto esecutivo presentato dall’esecutivo Somma.

L’intervento migliorativo rientra nel Piano di promozione e valorizzazione dei beni culturali e prevede la realizzazione di un impianto aggiuntivo di illuminazione architettonica esterna della roccaforte di origine angioina che troneggia sulla città. All’importo assegnato con decreto Dirigenziale n.128 si aggiungerà una quota compartecipativa dell’ente pari a circa 19mila euro.

«Questa è una delle due azioni che avevamo avviato e sviluppato per conferire alla fortificazione ulteriore valore e visibilità architettonica – spiega il Sindaco Antonio Somma – giacchè per la visibilità digitale, sui motori di ricerca e sulle piattaforme on-line, eravamo già riusciti ad inserire il Castello sull’Atlante Digitale della Campania e nella rete dei luoghi del cuore della FAI. Oggi, con il finanziamento della parte illuminotecnica, si compie un altro, bel passo in avanti nel percorso di promozione e divulgazione del nostro patrimonio storico più prezioso unitamente alle chiese, punti d’interesse che fanno parte di itinerari e cammini religiosi su scala nazionale».

La dotazione luminosa che sarà installata è interamente a LED, adeguata alle linee-guida dell’efficientamento energetico a bassi consumi ed alte prestazioni.

Ogni zona del Castello sarà equipaggiata con punti luce destinati allocati in posizioni strategiche, a partire dal perimetro esterno sino ad arrivare alle mura di cinta ed alle torrette di avvistamento.

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/cdb1a20588a8a435ee455cee2eb01630.jpg
Nocera Superiore, formazione e prevenzione: corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore
0

Cultura

cache/resized/b4989d509a9a3a6afda71317ac46659a.jpg
Poggiomarino, presentazione ufficiale dell’Archeofestival 2026
0

Napoli e provincia

cache/resized/7ab7c133c239b5a1a0af7bda1a03e626.jpg
Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, controlli straordinari dei Carabinieri: tre misure restrittive e multe per oltre 11mila euro
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2