Piano di riequilibrio del Comune di Mercato San Severino, interrogazione parlamentare: l’iniziativa del consigliere comunale Romano

22 Gennaio 2026 Author :  
Piano di riequilibrio del Comune di Mercato San Severino, interrogazione parlamentare: l’iniziativa del consigliere comunale Romano

“Ringraziamo l’On. Attilio Pierro di Forza Italia per aver raccolto la nostra richiesta. Confidiamo che l’interrogazione parlamentare da lui presentata possa finalmente fare chiarezza sulla procedura di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Mercato S. Severino”

Così Giovanni Romano, consigliere comunale e capogruppo del Movimento Civico Sanseverinese.

“Il Piano di riequilibrio finanziario del Comune è stato approvato nel 2017 dal Commissario prefettizio ed è stato confermato dall’Amministrazione comunale nel 2018.

In base alla procedura prevista dalla legge, il Piano fu inviato alla Commissione per la finanza degli Enti Locali del Ministero dell’Interno (COSFEL) che svolse la sua istruttoria e lo trasferì alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania che, ai sensi di legge, avrebbe dovuto deliberare sulla sua approvazione entro trenta giorni.

Sono trascorsi circa nove anni e la procedura non è ancora conclusa.

Non sappiamo, cioè, se il Piano di riequilibrio, predisposto nove anni fa è idoneo.

Più volte come consiglieri comunali di opposizione, in occasione dell’approvazione dei bilanci, abbiamo sollecitato il sindaco e l’Amministrazione ad attivarsi per conoscere i motivi dell’ingiustificabile ritardo della procedura di approvazione.

Non abbiamo mai avuto risposta!

Abbiamo più volte evidenziato come il Piano di riequilibrio finanziario elaborato nove anni fa non sia stato rispettato dall’Amministrazione comunale.

La mancata approvazione da parte della Corte dei Conti lo confermerebbe e aumenta le preoccupazioni sulla tenuta del bilancio comunale.

Questo incredibile e inaccettabile stato di incertezza è funzionale solo all’Amministrazione comunale che continua a “nascondere” i documenti pubblici negandoli ai consiglieri comunali e la cui unica preoccupazione è quella di preservare la gestione del potere mantenendo in piedi una indecorosa alleanza tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

E’ urgente, quindi, fare chiarezza per non compromettere ulteriormente il futuro della nostra Comunità.”

