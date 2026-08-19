Nocera Superiore. Infrastrutture scolastiche: 130mila euro per potenziare gli ambienti educativi 0-6

Un importante tassello si aggiunge al piano di potenziamento e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia. Con uno stanziamento complessivo di 130.000 euro, l’Amministrazione Comunale di Nocera Superiore ha intercettato le risorse necessarie per il rinnovamento e l'ammodernamento degli ambienti didattici dedicati alla fascia di età 0-6 anni nei plessi della scuola “San Giovanni Bosco” di Pecorari e della scuola “Madre M.C. Addatis” di Portaromana.

L'intervento trae origine dall'atto di indirizzo approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 13 febbraio 2026, attraverso la quale l'Amministrazione di Nocera Superiore ha promosso la partecipazione — in forma aggregata con il Comune di Pagani — all'Avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM). I fondi ottenuti rientrano nel quadro programmatico del Programma Nazionale (PN) “Scuola e Competenze” 2021-2027 e saranno destinati all'acquisto di arredi didattici innovativi, modulari e funzionali, studiati per valorizzare la crescita e l'apprendimento dei più piccoli.

Il progetto si inserisce all'interno di una più vasta ed organica programmazione sulle politiche della famiglia e dell'infanzia avviata dall'Amministrazione insediatasi nel luglio 2024. Un percorso virtuoso che consentirà al Comune di effettuare un salto quantitativo e qualitativo senza precedenti: i posti disponibili negli asili nido comunali passeranno infatti dai 30 iniziali presenti al momento dell'insediamento ad un totale di 110 posti complessivi entro il 2027.

«Garantire ambienti scolastici moderni, sicuri e accoglienti - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - significa fare un investimento concreto ed esigibile sul futuro della nostra comunità, partendo dai nostri bambini. Questo finanziamento di 130mila euro premia la capacità della nostra Amministrazione di fare rete, progettare e intercettare risorse ministeriali ed europee. Quando ci siamo insediati, nel luglio 2024, la nostra città contava appena 30 posti nido; portarli a 110 entro il 2027 rappresenta una svolta epocale che ci colloca all'avanguardia in Campania nell'adeguamento agli standard nazionali. Continueremo a lavorare con questa determinazione per offrire strutture all'avanguardia ai piccoli e condizioni di lavoro ottimali a tutto il personale educativo».

Grazie a questo poderoso incremento, Nocera Superiore si attesta come uno dei pochi Comuni del territorio campano in grado di centrare e rispettare in anticipo gli standard strutturali ed educativi nazionali previsti per i servizi della prima infanzia per il 2027. L'acquisto dei nuovi arredi permetterà di trasformare le aule in spazi d'apprendimento flessibili, stimolanti e sicuri, valorizzando la centralità pedagogica del bambino e supportando quotidianamente l'operato di educatori e docenti.