Moderna, vaccino efficace al 93% per 6 mesi dopo seconda dose

L'analisi finale dello studio Cove di Fase 3 del vaccino Moderna Covid-19 mostra un'efficacia del 93% e l'efficacia rimane duratura per sei mesi dopo la seconda dose. Ad annunciarlo la stessa casa farmaceutica spiegando di aver completato il processo di presentazione della domanda di Biologics License Application (BLA) alla Food and Drug Administration Administration (Fda) per il suo vaccino Covid-19 "Il completamento della presentazione BLA per il nostro vaccino Covid-19, che abbiamo iniziato a giugno, e' un'importante pietra miliare nella nostra battaglia contro il Covid e per Moderna, poiche' si tratta della prima presentazione BLA nella storia della nostra azienda", ha dichiarato l'amministratore delegato Ste'phane Bancel. "Siamo lieti che il nostro vaccino stia mostrando un'efficacia duratura del 93% a sei mesi dalla dose 2.Vorrei anche ringraziare la Fda per il loro duro lavoro e la loro guida attraverso il processo di presentazione della BLA e l'intero team Moderna per la loro instancabilita' nel perseguire la nostra missione di mantenere la promessa della scienza dell'mRNA".