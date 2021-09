ITA (ex Alitalia) lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

ITA (ex Alitalia) offre interessanti opportunità di lavoro nel settore del trasporto aereo.

La nuova compagnia aerea, che ha sostituito la compagnia di bandiera italiana, cerca varie figure da assumere nel personale di bordo e di terra, oltre che nello staff. Le posizioni aperte sono numerose e le candidature sono raccolte tramite la pagina web ITA Lavora con noi.

Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso per le assunzioni ITA e vi spieghiamo come candidarsi. Vi diamo anche informazioni utili sull’azienda e sulle opportunità di impiego.

L’AZIENDA ITA

Italia Trasporto Aereo SpA – ITA è la compagnia aera italiana che ha sostituito Alitalia. Si tratta, dunque, della nuova compagnia aerea di bandiera dell’Italia. La società è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Attiva da novembre 2020, avvierà le operazioni di volo dal 15 ottobre 2021, con l’obiettivo di creare un vettore aereo efficiente e innovativo, che possa diventare punto di riferimento nel nostro Paese sia per le destinazioni nazionali che per quelle internazionali. ITA concentra le proprie attività nell’hub di Roma Fiumicino e nell’aeroporto di Milano Linate.

ITA ha deciso di rinnovare la flotta, per renderla moderna e environmental-friendly. Quest’ultima, costituita da 52 aerei, di cui 7 wide body e 45 narrow body, crescerà fino a 78 aeromobili nel 2022 e a 105 aerei entro il 2025, di cui 81 di nuova generazione che sostituiranno i velivoli di vecchia tecnologia. L’avvio delle operazioni di volo vede 45 destinazioni servite con 61 rotte, che cresceranno a 74 destinazioni e 89 rotte nei prossimi 5 anni.

PIANO ASSUNZIONI ITA

La compagnia aerea ha lanciato anche una importante campagna di recruiting per selezionare le figure professionali da inserire nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. Le assunzioni ITA programmate per il 2021 sono ben 2800. I nuovi inserimenti serviranno a supportare il piano di sviluppo aziendale, che punta sulla digitalizzazione dei processi per sviluppare un’organizzazione flessibile e snella. La raccolta delle candidature si è aperta il 26 agosto e in un paio di giorni sono già oltre 7.500 i candidati che si sono proposti. Il programma assunzionale punta all’inserimento di oltre 5.500 nuove risorse entro il 2025, una volta a regime. Per tutti i dettagli sui posti di lavoro ITA da coprire nei prossimi 5 anni potete leggere questo approfondimento.

ITA OFFERTE DI LAVORO

La compagnia aerea cerca varie figure per lavorare sugli aerei, nel personale di terra e nello staff. Al momento sono diverse le selezioni in corso, per la copertura di posti di lavoro in Lazio e Lombardia, come segnalato nella sezione ITA lavora con noi. Gli interessati alle assunzioni ITA possono valutare le posizioni aperte in questo periodo che presentiamo di seguito.

POSIZIONI APERTE A ROMA

Personale navigante di cabina (Assistenti di volo, Capi cabina, Capi cabina senior);

Personale navigante tecnico (Comandante, Primo Ufficiale, Pilota di 1ª, Pilota di 2ª);

Addetti Administration, Finance & Control;

Addetti Airline Operations;

Assistenti / Segretarie;

Brand Specialist;

Addetti Business & Leisure Sales;

Business Sustainable Transformation;

Buyer ICT;

Personale per area Cargo;

Commercial Strategy & Distribution;

Personale per Corporate Communications;

Addetti Customer Operations;

Data Protection Officer;

Direct & Digital Sales;

Fleet Development Specialist;

Fleet, Network & Alliances;

Graphic Designer;

Personale per area Human Resources;

Innovation & information Technology;

Internal Audit;

Legal & Regulatory;

Marketing & Loyalty;

Procurement;

Property & Facility Management;

Revenue Management;

Responsabile Brand & Marketing;

Responsabile Corporate Factory;

Responsabile Cyber Security IT;

Responsabile IT Data Factory;

Responsabile IT Infrastructure & Operations;

Responsabile Operations Factory;

Responsabile Procurement Processes & Policies;

Responsabile Tesoreria;

Responsabile Work Safety (RSPP).

POSIZIONI APERTE A MILANO E VARESE

Personale navigante tecnico (Comandante, Primo Ufficiale, Pilota di 1ª, Pilota di 2ª);

Personale navigante di cabina (Assistenti di volo, Capi cabina, Capi cabina senior).

MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

ITA – Italia Trasporto Aereo raccoglie le candidature tramite un apposito portale web dedicato al recruiting. Sulla piattaforma sono pubblicati gli annunci di lavoro ITA, ai quali è possibile rispondere online. Per farlo occorre selezionare la posizione di interesse, compilare il modulo di candidatura e allegare il curriculum vitae. Una volta compilato il form di candidatura il sistema registra un nuovo account per il candidato, che riceve per mail le credenziali di accesso da utilizzare per le successive candidature e per accedere al portale.

ITER DI SELEZIONE

Le selezioni per lavorare in ITA sono suddivise in 3 step, così articolati:

candidatura online – i candidati inviano il cv tramite il portale riservato al reclutamento dell’azienda;

questionario – l’azienda invia ai candidati un questionario tramite mail, per richiedere ulteriori dati personali e/o domande inerenti le esperienze e la posizione di interesse;

video colloquio in differita – ai candidati si richiede di entrare con le credenziali fornite per email nell’app aziendale dedicata alle candidature e di sostenere un breve video colloquio, rispondendo a 5 domande. Ciascun candidato ha a disposizione, per ogni domanda, 30 secondi per prepararsi a rispondere e 60 secondi per registrare la risposta.

COME CANDIDARSI, ITA LAVORA CON NOI

Gli interessati alle future assunzioni ITA e alle offerte di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere della compagnia aerea, ITA Lavora con noi, raggiungibile dal portale web aziendale. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online. (Ticonsiglio)