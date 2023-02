La cultura come cura, Fedora incontra Maria Grazia Calandrone a Roccapiemonte

L’associazione Fedora, con il patrocinio del Comune di Roccapiemonte - Assessorato alla Cultura, dopo aver ospitato autori del calibro di Andrea Pomella e Annalisa Camilli, incontra un altro degli autorevoli esponenti del panorama letterario italiano. Per il terzo appuntamento del 2023 sarà a Roccapiemonte, in anteprima esclusiva ed unica per la provincia di Salerno, Maria Grazia Calandrone. L’appuntamento è per sabato 25 febbraio, dalle ore 17:30, presso l’Auditorium G. De Angelis dell’Istituto Comprensivo “Mons. Vassalluzzo” – “CoMVass” in via Pigno. Maria Grazie Calandrone presenta “Dove non mi hai portata”, Einaudi Edizioni, con introduzione del presidente di Fedora Gaetano Fimiani, e dopo i saluti del Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, dell’Assessore alla Cultura Annabella Ferrentino e della Dirigente Scolastica dell’I.C. “Mons. Vassalluzzo” Anna De Simone. A moderare l’evento Pina Viviano dell’Associazione Fedora, l’autrice terrà un dialogo con gli studenti dei gruppi di lettura delle scuole del territorio.

Maria Grazia Calandrone, scrittrice, poetessa ed autrice televisiva, che ha raccontato la sua straordinaria vicenda esistenziale in trasmissioni televisive come Oggi è un altro giorno di RaiUNO, con il romanzo dal titolo di Dove non mi hai portata, ci regala un libro che parla della forza della letteratura di far risplendere la luce dove per troppo tempo ci sono state le tenebre. Nello stesso tempo, sa offrirci uno spaccato di un’Italia, quella del 1965, e della provincia povera e desolata del Molise, in cui la condizione della donna era ancora di totale sottomissione ai pregiudizi e agli stereotipi. La prosa alata e suggestiva dell’autrice rende ragione dell’amore della madre e la spinge a ricostruire un mosaico di affetti perduti.

“Maria Grazia Calandrone è tra le più rilevanti personalità che abbiamo mai ospitato - ha dichiarato il presidente dell’associazione Gaetano Fimiani- e saprà parlarci di autenticità e poesia di vita”. L’incontro è stato organizzato distribuendo a numerosi istituti scolastici del territorio, riuniti in gruppi lettura, copie gratuite del libro. “Siamo certi non vogliate perdervi una serata di eccezionale qualità estetica e culturale”, ha concluso Gaetano Fimiani. “E’ con orgoglio che accogliamo a Roccapiemonte una delle autrici più attese dell’attuale panorama letterario. Ringrazio Fedora per realizzare eventi del genere, con la speranza che in particolare i nostri giovani possano nutrirsi sempre più di cultura, partendo da riflessioni, spunti e curiosità che emergeranno certamente anche dall’incontro con Maria Grazia Calandrone”.

Di seguito la biografia dell’autrice e la sinossi del libro

Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice per la Rai. Scrive per il “Corriere della Sera” e tiene laboratori di poesia nelle scuole e nelle carceri. La sua ultima opera, “Splendi come vita” (Ponte alle Grazie, 2021), entrata nella dozzina del Premio Strega, affrontava il difficile rapporto con la madre adottiva. Con il suo nuovo romanzo, “Dove non mi hai portata “(Einaudi, 2022), esplora un nodo se possibile ancora più intimo e complesso.

1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato. E indagando sul passato illumina di una luce nuova la sua vita. "Dove non mi hai portata" è un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e insieme lucidissimo. Attraversando lo specchio del tempo, racconta una scheggia di storia d'Italia e le vite interrotte delle donne. Ma è anche un'indagine sentimentale che non lascia scampo a nessuno, neppure a chi legge. Quando Lucia e Giuseppe arrivano a Roma è l'estate del 1965. Hanno con sé la figlia di otto mesi, sono innamorati, ma non riescono a liberarsi dall'inquietudine che prova chi è braccato. Perché Lucia è fuggita da un marito violento che era stata costretta a sposare e che la umiliava ogni giorno, e ha tentato di costruirsi una nuova vita proprio insieme a Giuseppe. Per la legge dell'epoca, però, la donna si è macchiata di gravi reati: relazione adulterina e abbandono del tetto coniugale. Prima di scivolare nelle acque del Tevere in circostanze misteriose, la coppia lascia la bambina su un prato di Villa Borghese, confidando nel fatto che qualcuno si prenderà cura di lei. Più di cinquant'anni dopo quella bambina, a sua volta diventata madre, si mette in viaggio per ricostruire quello che è davvero successo ai suoi genitori.