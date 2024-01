"I Fornelli di Max" a Olevano sul Tusciano, in Tour tra Ricette e Storie Gustose.

Massimiliano Costa, noto social chef campano, continua ad entusiasmare i followers con il tour firma copie, dopo il lancio del suo libro "I Fornelli di Max" uscito lo scorso 10 Dicembre. Con un nuovo atteso appuntamento, Domenica 14 Gennaio sarà ad Olevano sul Tusciano alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale nella frazione di Ariano per presentare il suo ultimo libro. Accanto all'autore, saranno presenti il Sindaco Michele Ciliberti, il vice Sindaco Giusy Pastorino e Stefania Cavaliere, Project Manager di Elementi Creativi, casa editrice del libro.

La raccolta di 65 ricette sciuè sciuè, pescate nei bassi di tutta la regione è nata proprio dal grande successo del suo format social. Con le sue videoricette, Max porta ogni giorno sulla tavola quella vivacità tipicamente campana che parla di cultura, di popoli e di cibo come poesia. Un racconto contagioso di convivialità e condivisione di una nuova visione del mangiare dal sapore mediterraneo, che predilige una cucina di cuore, ma anche di recupero, dove lo spreco non è un ospite gradito.

Max ha dimostrato che cucinare online può essere molto più di una semplice performance social, regalando ai suoi follower invece un'esperienza condivisa, in un viaggio che partendo dal cibo abbraccia l'intera nazione. Con milioni di visualizzazioni che fanno eco dalle cime delle Dolomiti fino alle spiagge della Sicilia, Max ha conquistato l'Italia, un piatto alla volta. La sua presenza online ha dimostrato che il cibo non conosce confini, unendo cuori e palati da ogni angolo del Bel Paese e riscuotendo grande interesse anche all’estero, soprattutto tra gli expat.

"I Fornelli di Max" non è perciò solo un libro di ricette, ma un manifesto d’amore per la Campania. Le sue videoricette sono diventate un rituale quotidiano per un vasto pubblico, affamato di sapori autentici. Ogni piatto è un’esperienza extracorporea che ha conquistato le cucine di ogni dove.

Il viaggio di Max Costa è appena cominciato, ma già sta rivoluzionando le regole della cucina digitale, infondendo nelle case di tutti l'entusiasmo contagioso e il tocco d’ironia inconfondibile che lo caratterizza.

Il Libro I Fornelli di Max si può acquistare nelle librerie o sul sito ifornellidimax.it.