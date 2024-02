Colpo grosso della Ferrari, Hamilton con la Rossa dal 2025

Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 "dal 2025, con un contratto pluriennale".

Lo ha annunciato la scuderia di Maranello.

Il vero colpo di mercato arriva là dove non regna il calcio. Lewis Hamilton, il pilota icona della Formula 1, vincente, istrionico, in prima linea anche sui grandi temi sociali, non solo per il Black Lives Matter, si prepara a vestire la maglia rossa Ferrari: una bomba, dicono subito gli inglesi, che già alla sola suggestione avevano scaldato gli animi per il clamoroso passaggio del sette volte campione del mondo nel Team di Maranello. L'ingaggio di Hamilton è sulla bocca di tutti, ha fatto il giro del mondo, e la chiusura di una trattativa lampo, a un mese dal via della nuova stagione, arriva in serata dopo una giornata a rincorrere voci e certezze non ufficializzate. Prima la Mercedes annuncia che a fine stagione 2024 Lewis non sara' piu' alla guida della Freccia d'argento, avendo fatto valere la clausola di rescissione contenuta nel rinnovo firmato in estate. Poi la Ferrari con poche righe grida al mondo e ai suoi tifosi: Hamilton fara' parte della scuderia dal 2025, e con un contratto pluriennale. Prima dei brevi comunicati, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, aveva confermato in via privata l'indiscrezione a tutti i dipendenti della scuderia, convocati di urgenza nella fabbrica inglese di Brackley.

si discuteva proprio in queste settimane. "Daro' tutto nella prossima stagione", l'amara constatazione dello spagnolo, a questo punto alla sua ultima stagione in Rossa Lo scorso agosto Hamilton aveva esteso il rapporto con la Mercedes (che guida dal 2013) fino alla fine del 2025: ma l'accordo conteneva una clausola che gli consentiva di lasciare in anticipo il team di Wolff. E la stessa amicizia tra il boss del muretto Mercedes e il campione di Stevenage potrebbe aver spianato la strada all'addio anzitempo: ma anche il legame con Fred Vasseur, team principal del nuovo corso Ferrari. "Sì, con Lewis ci sentiamo spesso" si era lasciato scappare il francese. Ora il binomio asimmetrico tra il pilota piu' fuori dagli schemi del Circus e la tradizione di Maranello e' compiuto. Sbarcherà in Ferrari, i tifosi esultano: per loro piu' che le battaglie civili di Lewis contano i sette titoli in bacheca.

Montezemolo: 'Con Hamilton e Leclerc ci sarà da divertirsi'

"Un colpo inaspettato e di grande effetto, spero possa essere utile non solo alla competitività della squadra, ma rappresenta anche un modo per accendere i riflettori sulla scuderia, che ne aveva bisogno". Così Luca Cordero di Montezemolo commenta all'ANSA le nozze Hamilton-Ferrari. "Hamilton - aggiunge l'ex presidente Ferrari - è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale, Leclerc alla ricerca del suo primo titolo, ci sarà da divertirs...Ma con due numeri uno avere una macchina vincente sarà ancora più importante, è fondamentale se no questa scelta si rivelerebbe un grande rischio".