Cava de' Tirreni. Sosta e viabilità: l'amministrazione comunale incontra i commercianti

A seguito della richiesta della Confesercenti del 21 maggio scorso, l’Amministrazione comunale, ha convocato domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 15.30, presso il Palazzo di Città, un incontro per valutare le proposte su sosta, viabilità e carico e scarico della problematica del traffico a corso Mazzini causata dal parcheggio di fronte la scuola Don Bosco. Ne discuteranno la delegazione capeggiata dal presidente della Confesercenti Cava de’ Tirreni, con gli assessori Altobello, Del Vecchio e il presidente della Metellia Servizi, Giovanni Muoio. Le richieste della Confesercenti Cava de’ Tirreni e Consigliere Camera Commercio Salerno, in relazione alle problematiche relative alla sosta e viabilità, propone di rivedere il regolamento dell’occupazione degli stalli di sosta blu da parte dei residenti nelle aree del centro cittadino (corso Principe Amedeo, piazza S. Francesco strada, via Biblioteca Avallone, piazza V. Emanuele III, via Cuomo, viale Marconi, Corso Mazzini, via Veneto All’uopo si propone che dalle ore 9.00, alle ore 12.30, esclusi domenica e festivi, siano lasciati liberi dai residenti tutti gli stalli a pagamento, (strisce blu) per consentire una più efficace rotazione delle auto a beneficio dell’utenza commerciale cavese e proveniente dalle altre città. A seguito delle richieste pervenute da commercianti, si propone di regolamentare il carico e scarico merci nella fascia mattutina dalle ore 8.00 alle ore 12.00, in quanto alcune tipologie merceologiche (pescherie, fruttivendoli, supermercati, etc) hanno necessità di poter scaricare prima le loro merci. Inoltre, a salvaguardia del centro storico dove è sempre irrisolto il problema della pavimentazione che a causa dei mezzi pesanti è in perpetuo pessimo stato, si propone il divieto assoluto di transito per tali automezzi e la predisposizione di aree di sosta adeguate ai mezzi pesanti a ridosso del centro da dove i distributori possono consegnare le merci con carrellini elettrici.