Universiadi: inaugurati palasport al campus di Baronissi

Sono stati inaugurati questa mattina i Pala Unisa B e C, gli impianti polifunzionali realizzati al campus di Baronissi (SALERNO) per ospitare il torneo di scherma durante le prossime Universiadi. Strutture realizzate ex-novo che verranno impiegate dagli atleti sia per gli allenamenti che per la fase eliminatoria. "Oltre a ristrutturare una palestra e un palazzetto, abbiamo realizzato altri due palasport", ha sottolineato il rettore dell'Universita' degli Studi di SALERNO, Aurelio Tommasetti che ha tagliato il nastro insieme allo schermidore Diego Occhiuzzi. "Interventi necessari per ospitare il torneo di scherma perche' dovevamo avere otto pedane per ogni palazzetto disponibile. Inoltre avevamo l'esigenza di creare anche una serie di strutture di supporto come il terminal bus, le autostrade digitali e un nuovo assetto viario per l'accesso al campus. Lavori di cui oggi raccogliamo i frutti e per i quali il nostro Ateneo ha investito oltre 5 milioni di euro. Abbiamo creato tutte le condizioni per far vivere le Universiadi all'interno del Campus". Concetto evidenziato anche dal presidente regionale del Cusi Campania, Felice Lentini. "Grazie all'impegno attivo del rettore Aurelio Tommasetti, dell'Aru con Gianluca Basile e del presidente della Giunta regionale - ha detto Lentini - , oggi, quello che era un sogno due anni fa, si e' tramutato in una felice realta' di impianti che, al termine dell'Universiade 2019, saranno a disposizione della comunita' studentesca e universitaria e di tutto il territorio della Valle dell'Irno e della citta' di SALERNO".