La salernitana Zoe di Agropoli a Miss Italia 2019

Agropoli - Zoe Licia Coccia 20enne di Agropoli, in provincia di Salerno, è riuscita a conquistare le prefinali di Miss Italia, che si terranno a Mestre (VE) a partire dal 26 agosto, che serviranno a scremare le Miss e ha scegliere le 80 finaliste che il 6 settembre si contenderanno il titolo di Miss Italia 2019. La bella salernitana dal fisico statuario, alta circa un metro e 80 centimetri, occhi verdi, capelli castani e sorriso travolgente, si è aggiudicata la fascia di Miss Cinema Basilicata nella serata tenutasi a Metaponto (MT). Per lei è già un piccolo sogno, partecipare alle fasi finali di Miss Italia nostro paese, appena eletta ha voluto subito dedicare la vittoria alla sua famiglia, che l’ha sempre seguita, appoggiata e sostenuta. In questi anni Zoe Licia Coccia - dopo che nel 2015 conquistò il titolo di Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - si è data molto da fare con le sfilate e sicuramente questa esperienza a Miss Italia la aiuterà a farsi conoscere ed apprezzare ancora di più. L’ultimo atto di Miss Italia 2019 sarà trasmesso in diretta su Rai 1 ore 21,00 venerdi 6 settembre, la serata che sarà condotta da Alessandro Greco si preannuncia come un vero e proprio amarcord per festeggiare gli 80 anni del Concorso.