Sarno. Forum dei Giovani, uso non consentito dello stemma: il presidente Mancusi replica a Manzo

Uso del logo del Forum dei Giovani di Sarno per la manifestazione "Per le birre del borgo" al borgo San Matteo, è scontro tra i membri del forum e il presidente Leonardo Mancusi che replica alle accuse dei giorni scorsi del consigliere Davide Manzo. "L’attacco mediatico, arrivato subito dopo l’evento “Per le Birre del Borgo”, - spiega il presidente del Forum dei Giovani di Sarno Leonardo Mancusi - è stato un attacco premeditato e privo di fondamenta, lanciato dal consigliere del Forum dei Giovani Davide Manzo che ancora una volta, fa passare in secondo piano i giovani e la città di Sarno per accaparrarsi a suon di menzogne le pagine dei giornali. Innanzitutto ci tengo a precisare che la mia carica di tesoriere all’interno dell’Associazione “Il Gallo” non ostacola la mia carica di Presidente del Forum Giovani Sarno, in quanto trattasi di un movimento culturale apartitico e apolitico composto da persone che hanno deciso di mettere in secondo piano la vita politica della città per promuovere eventi mirati a valorizzare il territorio coinvolgendo ogni ramo della popolazione aldilà del colore politico e delle ideologie.L’evento “Per Le Birre del Borgo” ha riscosso uno straordinario successo riconosciuto con fermezza e ammirazione anche da parte dell’amministrazione comunale che ha sostenuto con il patrocino questa manifestazione; ciò che invece è poco chiaro è questo scivolone da parte del Consigliere Davide Manzo il quale, denuncia l’utilizzo da parte mia, del logo del Forum dei Giovani (organo comunale) per patrocinare l’evento senza aver chiesto il parere dei consiglieri, cosa assolutamente non vera, in quanto di comune accordo fu deciso di sostenere l’evento in questione.Altro punto non chiaro nelle accuse lanciate fa riferimento agli altri consiglieri tirati in ballo nella vicenda. A tal proposito, ci tengo a chiarire che una parte di quei consiglieri non ha mai preso parte ai Consigli del Forum Giovani di Sarno e mi suona strano sentire i loro nomi solo ora.Detto questo, ci tengo a chiarire la mia pulizia etica e anche a preservare e ribadire la non politicità del movimento culturale “Il Gallo” che ripeto, mira a costruire una valida alternativa culturale sul nostro territorio e che quindi non va in contrasto con il “credo” del Forum dei Giovani.Queste accuse non sono altro che un ennesimo schiaffo a chi ha creduto e crede nel rilancio della città di Sarno, da parte di chi è privo di iniziative ed è abituato a logorare e remare contro chi fa del bene".