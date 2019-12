Presentato a Palazzo Sant’Agostino il bando regionale “Giovani in Comune”.

Si è tenuto ieri a Palazzo Sant’Agostino l’incontro di presentazione del bando regionale “Giovani in Comune”, organizzato dalla Provincia di Salerno in collaborazione con il Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani.

L’incontro era rivolto ai componenti dei Forum dei Giovani della provincia di Salerno e a tutti i giovani interessati, rappresenta una occasione di approfondimento per capire come funziona il bando regionale che vuole promuovere e incentivare la partecipazione istituzionale dei giovani campani.

Hanno partecipato il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il deputato On. Piero De Luca, il Presidente del Forum dei Giovani provinciale, Francesco Barbarito, il Consigliere delegato alle politiche giovanili, programmazione e organizzazione rete scolastica, pari opportunità, Giovanni Guzzo e il Consigliere della Regione Campania, Enzo Maraio. Ha moderato Sara Di Matteo, responsabile comunicazione Forum provinciale dei giovani.

“Il bando regionale “Giovani in Comune”- afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese - rappresenta di sicuro una nuova opportunità per i giovani in Campania. Con l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei ragazzi campani alla vita politica, punta a rafforzare il diritto di cittadinanza attiva, uno dei punti cardini delle politiche dei giovani e per i giovani dell’Unione Europea.

Il bando mette a disposizione oltre 670 mila euro, destinati al sostegno di progetti del valore massimo di 15mila euro. Una occasione unica per i Forum giovanili dei Comuni che potranno quindi avere un congruo sostegno economico per i loro idee. Oggi è stato inoltre annunciato che il bando verrà rifinanziato dalla Regione Campania. Trattandosi di finanziamento a sportello, è prevista l’apertura di una nuova finestra, per cui ancora di più invito Forum e Comuni a candidare al più presto i propri progetti.”