Scafati. Al via i lavori di dragaggio dei canali Bottaro e Casadodici, domani arriva De Luca

Domani, giovedi' 9 gennaio, alle 10:00, partiranno i lavori di dragaggio dei canali Bottaro e Casadodici a Scafati, in provincia di Salerno. Il cantiere sara' aperto in via Armando Diaz 80. Interverra' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.