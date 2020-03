Coronavirus: 10 nuovi ventilatori polmonari in Campania, anche all'ospedale Scarlato di Scafati

Sono stati consegnati oggi alla Regione Campania 10 ventilatori polmonari per terapia intensiva che saranno distribuiti da subito alle aziende sanitarie e alle strutture ospedaliere sul territorio regionale. La distribuzione tiene conto riferimento alle esigenze e della reale possibilita' di attivare immediati posti letto di terapia intensiva. "Nella distribuzione l'Unita' di Crisi ha rispettato l'indicazione del Presidente Vincenzo De Luca sulla priorita' da dare ad Avellino", si legge in una nota. I 10 ventilatori, che si aggiungono a precedenti 5 gia' consegnati e in funzione, sono cosi' distribuiti: 1 Asl Caserta - Maddaloni 1 Ospedale Caserta - Sant'Anna 1 Ospedale Cardarelli Napoli 1 Ruggi D'Aragona - Salerno 1 Asl di Salerno - Scafati 1 San Pio di Benevento 1 Asl Avellino 3 Moscati Avellino.