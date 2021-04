Protesta ambulanti: domani occuperanno stalli con tende a Sarno, Nocera, Salerno e Battipaglia

In segno di protesta domani dalle 8 alle 12 gli operatori ambulanti occuperanno con brande e tende i proprio posteggi in diversi mercati della regione Campania. A darne nota Anva Confesercenti. Le manifestazioni si terranno a Casavatore, Giugliano, Caivano, Santa Maria Capua Vetere, Benevento via Bonazzi, Pomigliano d'Arco, Sarno, Nocera Inferiore, Battipaglia, Salerno Pastena, Salerno Torrione, Salerno via Piave.