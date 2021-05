Eurispes: 32% ragazzi immigrati abbandona studi

I figli di famiglie migranti sono uno fra i gruppi piu' esclusi dalla didattica a distanza. Il dato e' contenuto nel Rapporto Italia 2021 dell'Eurispes secondo un sondaggio che ha coinvolto oltre 3.700 insegnanti nel giugno dello scorso anno. Gli alunni con Cittadinanza Non Italiana (CNI) - spiega ancora Eurispes - rappresentano il 10% del totale degli iscritti nelle scuole italiane (anno scolastico 2018/19): la Lombardia e' la prima regione con 218mila presenze (15,5% sul totale degli alunni), seguita da Emilia-Romagna (oltre 100mila, pari al 16,4%), Veneto (circa 94mila), Lazio e Piemonte (79-78mila), Toscana (71mila). La Campania e' prima per crescita in termini percentuali nell'ultimo triennio (+15,2%). Il 32,3% dei ragazzi immigrati tra i 18 e i 24 anni abbandona gli studi, contro l'11,3% degli autoctoni. L'Eurispes prevede una riduzione progressiva della popolazione scolastica di origine immigrata dovuta alle acquisizioni di cittadinanza e accelerata dagli effetti di medio-lungo termine del Covid sull'abbandono degli studi.