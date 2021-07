L'Altra Nocera Solidale in supporto all’amministrazione con l’istituzione della Consulta della Salute

La cronaca non ci permette di rimanere ancora in silenzio. I disagi all’Umberto I, l’organizzazione del piano vaccinale cittadino, i fondi terminati per la copertura dei ticket: le problematiche relative al mondo della salute si moltiplicano ogni giorno.

A distanza di 3 mesi dalla Lettera Aperta a firma de L'Altra Nocera Solidale, Sinistra Italiana e Coordinamento Provinciale della Salute per sollecitare l'istituzione della Consulta della Salute a Nocera Inferiore, bastano solo pochi passaggi per l’attivazione.

Alla luce di quello che è successo nei giorni scorsi, appare ancora più evidente la necessità di istituire uno strumento di partecipazione attiva del cittadino sui temi legati alla sanità e alla salute, quale può essere la Consulta. Per dare forza, concretezza e peso alle battaglie che giustamente vengono portate avanti in questo periodo dall’amministrazione nocerina.

È questo il momento opportuno per dare finalmente vita alla Consulta della Salute di Nocera Inferiore, approfittando anche della riunione in seduta permanente della Commissione speciale sulla Sanità.

Confidiamo in una celere attivazione degli organi competenti, per poter dare alla nostra città un efficace strumento di conoscenza e partecipazione cittadina per portare avanti le battaglie su ciò che è necessario: la salute!