A Scafati una giornata di prevenzione e divertimento organizzata dalla Pro Loco

Un evento nell'evento. La Pro Loco Scafati invita tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata di prevenzione e divertimento organizzata in piazza Vittorio Veneto. L'appuntamento è domenica 14 novembre a partire dalle ore 9 fino alle 13:30.

Grazie al gruppo Nefrocenter, che conta oltre 40 centri, la Pro Loco Scafati ADM ha reso possibile degli screening gratuiti alla popolazione in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Tutti i cittadini, muniti di green pass, potranno effettuare la misurazione della glicemia e una visita diabetologica gratuita. Il tutto, nel pieno rispetto delle norme anti Covid e della privacy.

Per i più piccoli previsti due spettacoli del teatrino, alle 10 e alle 11:30, oltre all'animazione che li terrà compagnia per tutta la mattinata in piazza Vittorio Veneto.

Antonella De Martino, presidente della Pro Loco Scafati, spiega l'iniziativa. "Ci tenevamo ancora una volta ad associare al valore sociale delle nostre iniziative anche il divertimento. Abbiamo avuto la possibilità attraverso la società Nefrocenter, un colosso nel campo della diabetologia e della dialisi, di portare a Scafati un gazebo per poter effettuare prevenzione per il diabete. Come Pro Loco abbiamo voluto anche regalare una mattinata di festa ai bambini della città con spettacoli e animazioni. Il grande successo avuto con La Partita del Sorriso ci ha spinto ad organizzare subito nuove iniziative. Ringrazio l'assessore Alfonso Di Massa che insieme al sindaco Cristoforo Salvati ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento. E ringrazio il gruppo Nefrocenter per aver scelto la Pro Loco Scafati ADM per un'iniziativa così importante sul territorio. Scafati non è una città seconda a nessuno e abbiamo fatto di tutto per poter avere lo screening gratuito anche per i nostri concittadini. Come Pro Loco siamo orgogliosi della collaborazione con un gruppo che è partner sanitario del Calcio Napoli e che collabora con la Cattedra Unesco dell'Università Federico II per la ricerca".

Iniziative che aprono di fatto i grandi eventi per il Natale che la Pro Loco Scafati ADM, in collaborazione con altre associazioni del territorio, sta organizzando per formare un tabellone natalizio che rispecchi cultura e tradizione della città di Scafati.