Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino: Romano torna alla guida del Consorzio

Tommaso Romano, produttore agricolo, Consigliere della Confcooperative FedAgriPesca Campania, è stato eletto nuovamente presidente del Consorzio di tutela del POMODORO San Marzano dell'Agro sarnese nocerino. Romano, classe 1961, riceve il testimone da Giampiero Manfuso, riportando al timone del Consorzio la cooperazione agricola, come era accaduto già nel 2015. Il nuovo Consiglio è così composto: due rappresentanti per la parte agricola con Tommaso Romano e Mario Nolano; quattro rappresentanti per la parte industriale con Giampiero Manfuso (vicepresidente), Pasquale D'Acunzi, Enrico Sicignano e Luigina Adiletta (anche quest'ultima in casa Confcooperative). La Confcooperative FedAgriPesca Campania porge a Tommaso Romano "gli auguri per il nuovo percorso. C'è infatti la convinzione che il Consorzio, spinto dalla visione cooperativa, possa garantire la qualità dei prodotti e il loro accesso al mercato, nel rispetto dell'ambiente, delle tecniche di produzione e della tradizione agroalimentare che il San Marzano esprime".