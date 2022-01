Furti d'arte in ville e musei: arrestati 5 campani, indagati rivenditori

Custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone indagate, a vario titolo, per furti plurimi di opere d'arte commessi all'interno di esercizi commerciali di settore, ville nobiliari, musei, luoghi di culto e private abitazioni in genere, e loro relativa commercializzazione, anche tramite rivenditori compiacenti. I furti sono stati commessi tra l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e le Marche dal mese di settembre del 2017 fino alla fine del 2018. Le indagini dei Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) - Nucleo di Bologna, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Ceroni, sono state avviate nel mese di settembre 2017 dal furto aggravato denunciato da un antiquario bolognese, a cui erano state rubate numerose opere d'arte, tra dipinti (oltre 30) e beni di antiquariato, per un valore che oltre 100.000 euro; beni che l'antiquario teneva custoditi all'interno di un magazzino di San Lazzaro di Savena (Bo). L'ordinanza cautelare disposta dal gip e' stata eseguita tra Bologna, Brescia, Napoli, Casandrino (NA), Castrezzato (BS) e Grana (AT).

ARRESTATI 5 CAMPANI

In manette, cinque pregiudicati campani residenti tra le province di Brescia, Napoli e Asti; sono accusati, singolarmente o in concorso, di svariati furti. Oltre ai dipinti e ai beni di antiquariato dell'antiquario bolognese, un cospicuo numero di dipinti, sculture di varie dimensioni e materiali, mobili, beni e oggetti di alto antiquariato, statue raffiguranti personaggi del presepe napoletano, lampadari e altri beni d'arte, per un ingente valore, sottratti da una storica dimora di Chiari (BS) nel mese di novembre 2017; svariati beni d'arte di interesse storico artistico di natura ecclesiastica e devozionale come acquasantiere del XIV secolo, candelieri in legno, una scultura, ma soprattutto una parte del coro ligneo dell'altare con sedute e inginocchiatoi, asportati dalla Chiesa Parrocchiale di San Tommaso Apostolo di Bondeno di Gonzaga (MN) nel mese di marzo 2018; molteplici beni d'arte e di antiquariato, sottratti dai magazzini di un antiquario in provincia di Asti, nel mese di aprile 2018; di un pozzo in mattoni in stile neogotico, con iscrizioni in lingua latina e inglese, sottratto da una dimora storica in provincia di Vercelli, nel mese di febbraio 2018. Tra i 21 dipinti recuperati provenienti dal furto ai danni dell'antiquario bolognese figurano un olio su rame del XVIII secolo raffigurante "Gesu' che scaccia i mercanti dal Tempio"; un dipinto a olio su tela degli inizi del Settecento di scuola napoletana raffigurante "Ritratto di famiglia" e il dipinto "Lavandaia" a olio su tela di scuola inglese del XIX secolo. Dalle perquisizioni eseguite nel corso delle indagini, numerosi beni sono stati trovati nella disponibilita' di ulteriori persone a cui erano gia' stati ceduti pere essere rivenduti, finite indagate a loro volta per le ricettazione. (AGI) Ari 181217 GEN 22 NNNN