Salernitana Covid free dopo oltre un mese

La Salernitana si e' messa alle spalle l'emergenza Covid. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, la societa' campana ha comunicato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, tutti i calciatori sono risultati negativi". Dopo oltre un mese, dunque, la Salernitana e' riuscita a superare i problemi legati ai contagi. Dal 20 dicembre sono stati 21 i calciatori granata che, in fasi differenti, hanno contratto il virus. Un focolaio infinito che ha provocato il mancato svolgimento di due partite (Udinese e Venezia, entrambe materia per la giustizia sportiva) e che ha costretto i granata a disputarne altre tre (Verona, Lazio e Napoli) in una situazione di totale emergenza.