Lutto in famiglia per De Luca, salta di nuovo la diretta social

Campania: lutto in famiglia per De Luca, salta diretta social E' deceduta la mamma della compagna Napoli, 4 feb. (askanews) - La consueta diretta Facebook del venerdì del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, è stata rinviata per un lutto che ha colpito il governatore. E' deceduta la signora Armida Palmieri, mamma della sua compagna Maddalena Cantisani. E' la seconda settimana consecutiva che il governatore salta la diretta social: la prima perché l'ex sindaco di Salerno era tra i grandi elettori impegnati nell'elezione del presidente della Repubblica. Proprio in quei giorni incuriosì l'assenza di De Luca all'incontro dei governatori con il presidente rieletto Sergio Mattarella. Come scrive il Corriere, il ricovero improvviso della donna gli impedì, di fatto, di partecipare all'evento.