A Montoro gli Stati Generali della Zeza, l'edizione 2022 in modalità a distanza

Stati Generali della Zeza. L’edizione 2022 avrà luogo l’11, 12 e 13 Febbraio a Montoro e in modalità a distanza. Venerdì 11 febbraio apre Stati Generali della Zeza, la manifestazione si terrà a Montoro, con tre giorni interamente dedicati agli studi e alle performance della tradizione dei Carnevali e al potere della maschera nelle culture umane. Studiosi, antropologi culturali e artisti si riuniscono virtualmente per realizzare l'evento a distanza. La partecipazione di esperienze dalla Campania, dal territorio italiano e internazionale, rende il programma stimolante e ricco. Territori lontani geograficamente e culturalmente, rivelano il comune denominatore del terrificante, del pauroso, del personaggio del crapulone ingordo e di tutti gli elementi costitutivi del disordine, che pian piano si trasformato in ordine come la ciclica sostituzione del vecchio (Pulcinella e Zeza) con il nuovo (Don Nicola e Vecenzella), la resurrezione stagionale che segue alla morte, la guarigione che occupa lo spazio-tempo della malattia, il suo opposto. Gli Stati Generali della Zeza è un’esperienza culturale aperta e libera: basta collegandosi al link dell'evento online https://www.facebook.com/events/680150809707530/?ref=newsfeed o seguire la diretta Fb della pagina Stati Generali della Zeza - Osservatorio Culturale in Campania