Lavori su linee campane, Rfi modifica corse treni

Per consentire interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle principali linee ferroviarie della Campania, Rete Ferroviaria Italiana annuncia la modifica del programma di circolazione dei treni anche di alcuni collegamenti per la Basilicata. Nello specifico, da sabato 12 a lunedì 14 febbraio e da sabato 26 a lunedì 28 febbraio dalle 19:50 del sabato alle 7:05 del lunedì, sono previste cancellazioni di corse e attivazione di bus sostitutivi sui collegamenti regionali Napoli - Eboli - Potenza - Taranto, Napoli - Salerno - Sapri - Paola - Cosenza e Caserta - Sarno - Battipaglia. Saranno interessati dalle modifiche anche alcuni treni della lunga percorrenza sui collegamenti Torino/Milano - Roma - Napoli - Reggio Calabria/Siracusa e Salerno - Battipaglia - Sibari - Taranto. Per accedere ai bus dei treni a lunga percorrenza è necessaria la prenotazione.