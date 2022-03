Violenza donne: dipartimento ps, in 4 anni stalking +18%

Tra il 2018 e il 2021, nel nostro Paese sono cresciuti tutti i cosiddetti "reati spia" ritenuti possibili indicatori di una Violenza di genere: del 18% gli atti persecutori, del 30% i maltrattamenti contro familiari e conviventi, del 2% le violenze sessuali. Resta costante l'incidenza delle donne sul totale delle vittime, attestata intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali. E' quanto emerge dal report sul quadriennio realizzato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Nel periodo considerato, anche l'azione di contrasto ha fatto registrare un tendenziale incremento complessivo: calano i denunciati per atti persecutori (-1%) e per le violenze sessuali (-12%), crescono quelli per maltrattamenti contro familiari e conviventi (+17%). Per gli atti persecutori (cosiddetto "stalking"), l'azione di contrasto, dopo aver evidenziato una progressiva decrescita dell'efficacia fino al valore piu' basso nel 2020 (58% di reati scoperti tra quelli commessi), nel 2021 fa rilevare una significativa inversione di tendenza, attestandosi al 66%. Nell'ultimo anno l'incidenza dei reati commessi rapportati alla popolazione residente risulta piu' elevata in Sicilia, Campania e Puglia. Le regioni in cui, invece, si registra un'incidenza minore sono il Veneto, le Marche e il Trentino Alto Adige. Anche per i maltrattamenti contro familiari e conviventi l'azione di contrasto, dopo una progressiva decrescita fino al valore piu' basso nel 2020 (71% di reati scoperti tra quelli commessi nell'anno), nel 2021 evidenzia un'inversione di tendenza, con un incremento della percentuale dei delitti scoperti che si attesta al 76%. Sicilia, Campania e Lazio risultano le regioni con la piu' elevata incidenza dei reati commessi; Valle d'Aosta, Molise e Liguria, sono quelle in cui tale incidenza e' piu' bassa. Anche per la Violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme, nel 2021 resta sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che cresce di un punto e si attesta al 61%. Sono l'Emilia Romagna, la Liguria e il Friuli Venezia Giulia le regioni con la piu' elevata incidenza dei reati commessi rapportati alla popolazione residente, mentre Calabria, Basilicata e Abruzzo evidenziano i valori d'incidenza piu' bassi. Delle donne vittime, il 71% sono maggiorenni e il 77% di nazionalita' italiana.