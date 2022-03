Frana ad Amalfi, dopo 13 mesi ripristinata strada pedonale

Dopo poco piu' di tredici mesi, Amalfi ricuce la ferita nei collegamenti provocata dalla frana del 2 febbraio 2021. Da ieri sera e' riaperta la stradina pedonale di Via Annunziatella che crollo', invadendo la sottostante carreggiata della statale 163 e spezzando in due la costa amalfitana per alcuni. Complessi i lavori di ricostruzione in quota dopo la riapertura, in tempi record, della 163 Amalfitana. Dopo alcuni mesi caratterizzati da interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino della viabilita' e dell'attraversamento pedonale, realizzati con importanti opere di ingegneria, anche la stradina che collega il centro di Amalfi con il rione di Vagliendola e' finalmente fruibile da residenti e turisti. E anche la statua di San Biagio ritornata nella propria chiesa dopo oltre un anno. "Ancora poche settimane di lavoro e sara' smontata l'impalcatura, rendendo cosi' visibile la nuova struttura alla citta'", sottolinea il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Il nuovo tratto di strada, con il completamento della posa dei sottoservizi e della pavimentazione, corre su sei archi ancorati alla roccia. Un'idea progettuale, autorizzata dalla Soprintendenza di Salerno, che porta la firma di Michele Brigante al quale il Comune di Amalfi affido' l'incarico di ripensare la costruzione delle strutture crollate. Il progetto non solo ha consentito di rinforzare il calpestio ma garantisce, appena sara' smontata l'imponente impalcatura, un ingombro minore ai lati della sottostante carreggiata che le ditte incaricate da Anas hanno ricostruito ripristinando la viabilita' il 23 aprile 2021. Per il completamento dei lavori mancano soltanto gli intonaci sugli archi che sorreggono la stradina pedonale e le lavorazioni di messa in sicurezza del costone adiacente all'area di frana che richiederanno ancora qualche settimana. Gli interventi sono stati finanziati dalla Regione Campania con 3,3 milioni di euro e, grazie al presidente Vincenzo De Luca, hanno seguito un iter accelerato per la particolare emergenza vissuta dal territorio.