Assegnato alla Sarim il premio industria felix

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’Auditorium di Città della Scienza a Napoli, la 42esima edizione della cerimonia di consegna del premio nazionale Industria Felix con il conferimento dell’Alta Onorificenza di Bilancio assegnata alla Sarim srl per i risultati del 2020, tra le 60 imprese campane a ricevere il prestigioso riconoscimento, e tra le 10 individuate in provincia di Salerno. La Sarim, inoltre, è stata l’unica azienda del salernitano a ricevere il premio per il settore dell’igiene urbana. La scelta è partita da un algoritmo che ha selezionato circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo le imprese che, nelle rispettive categorie, hanno registrato tra i migliori mol (margine operativo lordo), utile di bilancio, roe positivo (rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%), un delta addebiti pari o crescente rispetto all’an-no precedente, un Cerved Group Score Impact di solvibilità o sicurezza finanziaria, una valutazione realizzata da Cerved in relazione al merito creditizio delle imprese italiane.

“L’assegnazione di questo ambito riconoscimento – ha sottolineato Cosimo Bardascino, amministratore delegato e presidente della Sarim srl – ci gratifica per l’attento lavoro fatto finora ed è il risultato finale di un lungo ed articolato cammino, ultratrentennale, che vede in campo tantissime energie capaci di remare nella stessa direzione. Quindi è il premio ad una squadra composta dal Consiglio d’Amministrazione, nel quale siedono con me Loredana Bardascino e Silvio Petrone; da autorevoli professionisti esterni che offrono la loro apprezzata consulenza; dallo staff aziendale e amministrativo; da tutto il personale che opera sui cantieri, sia in Campania che nel Lazio”.

“Il nostro impegno – conclude Cosimo Bardascino – è quello di continuare sulla strada tracciata finora di una attenta gestione finanziaria che da anni consente alla Sarim di ottenere la validazione del bilancio aziendale da parte di Cerved. Sempre cercando di garantire alle comunità gestite un servizio di prima qualità nel settore dell’igiene urbana e della raccolta differenziata, rispettando l’ambiente che ci circonda, perché solo un’attenta politica di sostenibilità ambientale può farci sperare in un futuro migliore sia per noi che per le prossime generazioni. Tutto questo lavoro si inserisce nella piena collaborazione con le Amministrazioni Comunali, le quali ci vedono sempre al loro fianco per affrontare e risolvere gli svariati problemi che si presentano durante l’espletamento dei servizi”.