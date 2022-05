Pagani. Lavori di messa in sicurezza di via Filettine: pubblicata la gara d'appalto

A Pagani rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale sulla SP 384, Via Zeccagnuolo.

Pubblicata anche la gara d' appalto per i lavori di messa in sicurezza della SP 103 Via Filettine.

La Provincia di Salerno, tramite il proprio settore viabilita' e l' impresa ACAMIR della Regione Campania, sta procedendo alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale in Via Zeccagnuolo nel tratto che si diparte dall' incrocio di Via Padula ed arriva all'incrocio con Via Corallo. Saranno installati anche segnalatori luminosi in prossimita' del ponte.

Pubblicata, inoltre, la gara di appalto per la messa in sicurezza della SP 103, via Filettine, per un quadro economico del progetto di circa 150.000 euro.

Ringrazio il consigliere provinciale delegato alla viabilita' Carmelo Stanziola ed il consigliere provinciale Gerardo Palladino per l'impegno e l' interessamento.