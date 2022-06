Piano antincendio, Campania: Regione stanzia 19 milioni di euro

La Giunta regionale della Campania ha aggiornato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024 e stanziato 19 milioni 480mila euro per l'attuazione degli interventi previsti. Sono 1.913 gli addetti al servizio, tra operatori antincendio boschivo, già formati per le attività di contrasto e lotta attiva, Direttori operazioni spegnimento e personale tecnico-amministrativo: 1.014 appartenenti agli Enti delegati (Città Metropolitana di Napoli, Province e Comunità montane); 500 volontari già formati delle squadre Antincendio boschivo della Regione Campania; 266 della società in house SMA Campania; 50 della Direzione regionale Campania del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 83 personale regionale adibito alla lotta attiva e impiegato in Sala operativa. Complessivamente, i direttori delle operazioni spegnimento che hanno il compito di coordinare gli interventi sul campo sono 111. Attivato come ogni anno anche il servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri che si avvale di una flotta di 7 elicotteri. Ai fini della prevenzione, grande attenzione è stata data alle cartografie elaborate grazie ad attenti studi degli enti preposti che hanno portato anche a definire i criteri di individuazione dei territori maggiormente a rischio. Queste le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi previsti nel piano AIB per il 2022: interventi di mitigazione del rischio incendi boschivi e contrasto attivo: 9.500.000; attività Antincendio Boschivo degli Enti delegati per la campagna estiva: 4.000.000; convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- Direzione regionale Campania: 930.000; convenzione con i Carabinieri Forestale - Comando Campania: 150.000; servizio Antincendio boschivo di spegnimento con elicotteri: 3.400.000; squadre Volontari Antincendio boschivo Regione Campania: 1.500.000. Il piano si fonda sul potenziamento del ruolo del volontariato organizzato di Protezione Civile nell'attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.