Turismo in Campania, Fiaip: dopo pandemia volano le locazioni

Non solo le vendite, ma volano anche le locazioni degli immobili turistici in Campania. E quanto emerge dal Report Immobiliare Nazionale Fiaip sulle locazioni brevi ad uso turistico delle principali localita' italiane che e' stato presentato oggi a Napoli. Oggi i rendimenti medi lordi delle case vacanze, tra il 5 e l'8%, offrono ai proprietari maggiori soddisfazioni motivando il costante aumento di coloro che intendono investire in immobili turistici, prevalentemente appartamenti, come forma di investimento. "La prima meta' dell'anno 2021 e' stata molto debole seguita da un moderato rimbalzo nella stagione estiva. La Campania come credo l'Italia intera ha fatto registrare nel periodo estivo la migliore performance in termini relativi", spiega Alessandro Petraglia, delegato settore turistico Fiaip Campania. Gli analisti continuano ad aspettarsi un rimbalzo positivo gia' nel 2022, guidato da una impennata della domanda, soprattutto durante il secondo e il terzo trimestre dell'anno, e ci si aspetta un piu' forte recupero nel 2023. Tuttavia, la gran parte degli operatori del settore vede un ritorno dei flussi internazionali ai livelli del 2019 nel 2024 o ancora piu' tardi". La filiera turistica campana si compone prevalentemente di imprese che lavorano nella ristorazione (64,7%). Seguono le imprese specializzate in attivita' culturali/ricreative (11,4%), le imprese ricettive (10,0%) e le imprese di trasporto (8,5%); ultime sono le agenzie di viaggi (4,5%), che pero' superano la media nazionale di un +0,6%.