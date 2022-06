Incendi boschivi, spente le fiamme a Cava de’Tirreni, sul Monte Somma e Sessa Aurunca

La Protezione civile della Regione Campania è intervenuta ieri sera per incendi divampati sul Monte Somma, nella zona vesuviana, in località Coda del Lupo a Cava de' Tirreni (Salerno) e a Sessa Aurunca (Caserta), in località Galleria del Massico dove il direttore delle operazioni di spegnimento ha richiesto anche l'intervento di un elicottero regionale. Gli incendi sono stati tutti spenti, così come quelli divampati nei giorni scorsi sul Monte Barbaro, nei Campi Flegrei, e a Mondragone. Impegnate 18 squadre della Protezione civile regionale, circa 70 uomini e donne, 12 gli interventi eseguiti da elicotteri regionali, 4 gli interventi da parte di aerei del Dipartimento nazionale chiamato in supporto.