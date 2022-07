Trasporti: da Regione proposta per soluzione crisi Eav

Applicare in Eav lo stesso contratto di lavoro adottato in Trenitalia per provare ad uscire dall'emergenza che sta caratterizzando il servizio lungo le linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno. La proposta e' del presidente della commissione Trasporti al consiglio regionale della Campania, Luca Cascone, e ha subito trovato parere favorevole nel presidente dell'azienda, Umberto De Gregorio. La proposta e' contenuta in una lettera che Cascone ha indirizzato a De Gregorio e che quest'ultimo ha deciso di rendere nota, comunicando che la proposta ''mi sembra ragionevole ed interessante. Eav procedera' senz'altro in tal senso''. Questi i passaggi piu' importanti della missiva firmata da Luca Cascone: ''Al fine di verificare se possa ritornare alla normalita', questo 'casuale" e periodico venir meno di disponibilita' ad effettuare il servizio, ed evitare ulteriori disagi a utenti e turisti, ti chiedo di convocare immediatamente le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl e proporre loro l'attuazione immediata in Eav dello stesso contratto di lavoro applicato; in Trenitalia (fatte le relative verifiche tecniche di assimilazione) in modo da gratificare i tanti lavoratori onesti e corretti del giusto compenso, in cambio di piu' ore di guida effettiva, e bloccare sul nascere ogni richiesta strumentale che mira solo a creare disservizi''. ''Nel corso di questi incontri - e' il parere del presidente della commissione Trasporti presso il consiglio regionale della Campania - sara' importante anche condividere un graduale percorso di valorizzazione dei tanti giovani neoassunti che possono e devono dare il massimo - con la giusta retribuzione - contributo all'azienda formandosi; al fianco dei lavoratori piu' esperti''. ''Con questa scelta - l'ultima considerazione di Cascone, che si dice disponibile a partecipare ai confronti quando inizieranno - proveremo ad adeguarci a quello che accade in altre aziende, affrontando insieme ai lavoratori la sfida dell'efficienza dalla quale non dobbiamo mai sottrarci''.