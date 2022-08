Valico di Chiunzi. Completati i lavori di messa in sicurezza a Tramonti

Completati i lavori di messa in sicurezza sul Valico di Chiunzi, strada provinciale n. 2.

La Provincia di Salerno ha completato i lavori di messa in sicurezza della SP 2 in territorio comunale di Tramonti, nei pressi del Valico di Chiunzi.

Alcune settimane or sono, la Provincia e' intervenuta in somma urgenza per liberare la carreggiata della importante arteria da pietre e massi franati dal versante roccioso, ed ha anche praticato il disgaggio degli elementi rocciosi in precarie condizioni di stabilita'.

Nel giro di qualche ora i nostri tecnici e le nostre aziende sono riusciti a riaprire l' intera carreggiata della SP2, consentendo il transito nelle due direzioni di marcia a turisti, visitatori, ecc.

Si e' poi proceduto, tramite ditta specializzata, a posizionare la rete paramassi e ad effettuare le necessarie chiodature nel giro di qualche settimana

Una strada importante per il turismo e per gli scambi economici e commerciali tra la Costiera Amalfitana/Sorrentina con l' Agro Nocerino Sarnese cui la Provincia, in questo particolare momento dell' anno, ha voluto mostrare la massima attenzione possibile mettendo in sicurezza i tratti franati e quelli potenzialmente franosi.

Ringrazio il Consigliere Delgato alla Viabilita' Carmelo Stanziola ed il Settore Viabilita' della Provincia diretto dal Dott. Domencio Ranesi, nonche' la Regione Campania del Presidente De Luca e la sua ditta ACAMIR per il supporto tecnico ed operativo per la messa in sucurezza ed il diserbo delle arterie provinciali.