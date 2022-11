Pagani per tre capitale dello Strett Food, 30 gli stand in vasca Pignataro

Tutto pronto a Pagani per accogliere la 66° tappa della VI Edizione dell'International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, in collaborazione con Anva Regione Campania e con il Comune di Pagani. A partire da domani 4 novembre fino a domenica 6 novembre l’Arena Pignataro di via San Domenico si trasformerà in una fiera del food con circa 30 stand con cucine tipiche dei territori italiani e prelibatezze da tutto il mondo. Lo street food avrà inizio dalle ore 18 di domani, per proseguire sabato 5 e domenica 6 novembre per l’intera giornata, dalle ore 12 alle ore 24.

I parcheggi disponibili sono collocati sull’arena Pignataro nell’area attigua all’ingresso di via Leopardi, in piazzale Mammi' (parcheggio Palazzurro), in via Tipaldi (parcheggio ospiti stadio), e due aree parcheggio su via Pittoni.

Pagani è tra le 150 tappe che L’International Street Food ha toccato, raccogliendo enorme successo in tutta Italia.

«Tutto è organizzato al meglio perché il divertimento sia assicurato, con attenzione particolare alla sicurezza. In strada saranno presenti la Croce Rossa, la Protezione Civile Papa Charlie, il corpo dei vigili urbani, nonché la sicurezza privata, che ringraziamo in anticipo. Ringraziamo soprattutto gli organizzatori dell’evento che il Comune di Pagani ha patrocinato, attraverso l’assessorato al commercio guidato da Pietro Sessa, nelle persone di Alfredo Orfino e Aniello Ciro Pietrofesa dell’Anva Campania. Siamo sicuri che la città vivrà al meglio questa tre giorni di buon cibo e divertimento e che questo sarà solo l’inizio» ha detto il sindaco De Prisco.