Salerno. Addio all'ex arbitro internazionale Roberto Boggi, è morto all'età di 67anni

È morto all'età di 67anni Roberto Boggi, ex arbitro internazionale. Boggi debuttò in B nel 1988 e due anni più tardi in A in Bari-Lazio. Nel 1990 gli fu assegnato il Premio “Giorgio Bernardi” come miglior giovane arbitro debuttante in A. Nel 1996 divenne internazionale e lo fu fino al 1999 quando decise di chiudere la carriera con un anno di anticipo. Insignito del Premio Mauro, ha diretto 119 gare in A. Nel 2006 venne nominato designatore degli arbitri di serie C, carica da cui si dimise per contrasti con il nuovo presidente dell’AIA, Gussoni. Boggi per diversi anni ha diretto anche la sezione arbitri di Salerno.

Il cordoglio della sezione arbitri di Salerno

Il Presidente Roberto Ronga, il Consiglio Direttivo Sezionale e gli Associati tutti della Sezione AIA di Salerno esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex Arbitro Internazionale Roberto Boggi. Roberto è stato, tra l'altro, anche Presidente della nostra Sezione e Dirigente Nazionale, dando lustro e prestigio alla Sezione e all'Associazione tutta. Al figlio Pasquale, nostro associato, e a tutta la famiglia le più sentite Condoglianze.