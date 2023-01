Salerno. Sindaco Napoli: "Un Capodanno meraviglioso"

Un Capodanno MERAVIGLIOSO a Salerno. Un grande successo artistico, popolare ed organizzativo la festa in piazza organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. Magnifico il concerto dei Negramaro che hanno proposto i loro brani più amati. Straordinaria la partecipazione di concittadini, turisti e visitatori che in migliaia hanno partecipato ad una notte magica con la gioia dell'abbraccio ritrovato. Perfetta l'organizzazione con centinaia di donne ed uomini che hanno lavorato con competenza e passione per garantire a tutti sicurezza ed ordine, serenità ed allegria. Dobbiamo esser tutti orgogliosi di Salerno. La nostra comunità ha dimostrato sincero desiderio di condivisione, responsabilità e solidarietà. Con questo spirito sono certo che nel 2023 saremo tutti protagonisti della crescita civile, economica, culturale della nostra amata Salerno. E la festa continua a Salerno con la magia delle Luci d'Artista che resteranno accese fino a fine Gennaio. Tanti auguri a tutti (foto Massimo Pica)