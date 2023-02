50 Top Italy Pasticcerie 2023: tra i 10 Migliori Dolci al Cioccolato in Italia due Campani, Romolo e Aliberti

I 10 Migliori Dolci al Cioccolato in Italia per il 2023

La classifica de I Migliori Dolci al Cioccolato 2023 è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo un sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 dolci al cioccolato, assaggiati poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida.

Ecco i 10 Migliori Dolci al Cioccolato in Italia – Ferrarelle Award per 50 Top Italy 2023

Pasticceria Ernst Knam – Milano, Lombardia

Fusto – Milano, Lombardia

Fabrizio Racca Dessert – Torino, Piemonte

Pasticceria Biasetto – Padova, Veneto

L’île Douce – Milano, Lombardia

Romolo – Salerno, Campania

Cristalli di Zucchero – Roma, Lazio

Aliberti Pasticceria – Montoro Superiore (AV), Campania

Harry’s Pasticceria – Trieste, Friuli-Venezia Giulia

Baratti & Milano – Torino, Piemonte