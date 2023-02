Roccapiemonte. Pulizia canali consortili: la prossima settimana al via i lavori

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di pulizia e riqualificazione dei canali consortili presenti sul territorio di Roccapiemonte. A seguito della riunione tenutasi la settimana scorsa in Regione Campania, alla presenza del vice presidente Fulvio Bonavitacola, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Davide Di Mattia e al dipendente Alessandro Mauro, ed insieme al Commissario del Consorzio di Bonifica del Sarno Mario Rosario D’Angelo e i tecnici della struttura, hanno effettuato vari sopralluoghi, al termine dei quali è stato stilato un cronoprogramma degli interventi necessari da effettuare. I lavori di bonifica riguarderanno i canali di via della Fratellanza, via Mandrizzo, via Savasta, vasca di Casali e via Acquedotto, così come saranno attenzionate alcune fogne tombate, tra cui quella che insiste alla frazione Casali. “L’impegno per cercare di scongiurare il rischio idrogeologico prosegue senza soste. Alle sollecitazioni avanzate durante l’incontro con il vice presidente regionale, ha fatto riscontro una immediata attivazione del Consorzio per realizzare questi importanti interventi di pulizia. Ovviamente, non ci fermiamo qui, perché non possiamo assolutamente correre il rischio di ritrovarci con altri allagamenti, così come quello avvenuto lo scorso novembre alla frazione San Potito a causa della rottura dell’argine di un tratto del torrente Solofrana” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.