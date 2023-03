A Roccapiemonte domenica il campionato Regionale Fight1

Grande appuntamento con lo sport a Roccapiemonte. Per la prima volta nella cittadina dell’Agro andrà in scena il Campionato Regionale Campania “Fight1” – Torneo Open Leone. L’appuntamento è previsto per domenica 5 marzo 2023 presso la palestra del Liceo Scientifico “B. Rescigno”. Ad organizzare l’evento Pasquale Costantino e la Asd Evolution Fighters con il patrocinio del Comune di Roccapiemonte. Più di 100 atleti si sfideranno in incontri di contatto leggero e pieno. Si potrà assistere gratuitamente alle gare di kickboxing fight code rules, muay thai, shootboxe/mma e grappling. “Si tratta di discipline che da qualche anno stanno sempre più prendendo piede anche nel nostro territorio, che permettono di tenersi in forma e si legano agli aspetti dell’autodifesa personale. Pasquale Costantino, campione rocchese di questi sport, nonché istruttore e personal trainer, con enormi sacrifici è riuscito a portare a Roccapiemonte il Campionato Regionale e come Ente non potevamo non appoggiare l’iniziativa” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale con delega allo sport Giuseppe Ciancio.