Al via a Fisciano il festival dell'artigianato e del lavoro

Al via quest’oggi, con il convegno di presentazione presso l'aula consiliare di Palazzo di Città, il

Festival dell'Artigianato e del Lavoro. L’evento, consolidato negli anni, coinvolgerà tutti i bambini

della scuola Primaria e le classi prime della scuola Secondaria degli Istituti Comprensivi “Don A.

De Caro” di Lancusi e “R. Nicodemi” di Fisciano, insieme a numerose attività del Comune.

Sarà articolato in una serie di incontri in cui i ragazzi potranno vivere, in prima persona,

l’esperienza del “fare”, passando dalle piccole botteghe artigianali fino alle grandi attività

produttive.

Un momento di straordinaria partecipazione per tutti, ma soprattutto per gli alunni degli istituti

comprensivi del territorio che avranno la possibilità di conoscere un altro aspetto della Città di

Fisciano.

L’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Fisciano, Maria Grazia Farina,

commenta il successo della manifestazione: “Si tratta di un’iniziativa che affonda le sue radici

negli anni, in considerazione della tradizione e della vocazione del nostro territorio. Un Festival

dall’alto valore pedagogico, educativo e formativo. I nostri bambini, infatti, avranno l’occasione

di conoscere in modo approfondito il nostro territorio, senza dimenticare il valore simbolico

dell’occasione, in quanto avranno modo di toccare con mano ciò che troviamo rappresentato

nello stemma del nostro Comune: la ruota dentata che simboleggia l’attività lavorativa e le spighe

che simboleggiano l’operosità agricola.”

Entusiasta anche il Presidente della Pro Loco Fiscianese, Donato Aliberti: “L’artigianato resta

ancora oggi un tassello importante dell’economia di Fisciano, nonostante, sul territorio

rimangano pochi artigiani, abbiamo il compito ed il dovere di continuare a valorizzarne la storia

e di investire risorse per tramandarne il sapere. Il Festival dell’Artigianato,per l’appunto, offre la

possibilità di trasmettere ai ragazzi antiche arti, come quella della lavorazione del rame di

Vittorio Villari, che stamattina abbiamo visto all’opera mentre forgiava una lastra di rame con

antichi attrezzi.”

È lo stesso Vittorio Villari, titolare dell’Antica bottega d’arte del rame Celentano di Fisciano,

ad esprimere la propria soddisfazione per la ripresa delle attività formative ed educative:

“Dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia, si riparte finalmente con il Festival dell’Artigianato

e del Lavoro. Un’iniziativa partita circa 25 anni fa con giornate dedicate alle antiche arti

manufatturiere che contiamo di ampliare già l’anno prossimo, grazie alla partecipazione di altri

attori come la confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa”.

“Abbiamo ripreso questa manifestazione qualche anno fa grazie alla collaborazione con

l’associazione Enjoy. Una sinergia che permette ai bambini delle nostre scuole di vedere le realtà

artigianali e industriali del nostro territorio.

Oltre alla teoria della scuola, i bambini hanno la possibilità di vedere praticamente come vengono

realizzati tantissimi manufatti, parliamo di realizzazioni artigianali che spaziano dal pane, ai

canditi, ai i pezzi di micro-meccanica di precisione delle nostre aziende della zona industriale.

Una bella manifestazione che permette ai bambini di conoscere ancora di più le eccellenze del

nostro territorio”. Dichiara il Sindaco dott. Vincenzo Sessa.

Presenti al convegno le Dirigenti Scolastiche degli Istituti comprensivi Lucia Reggiani,

Rosalba De Ponte e la Direttrice della sede distaccata del ProfAgri di Salerno Antonella

Ambruso