A Roccapiemonte l'evento "Prova lo Sport"

Roccapiemonte città dello sport. Domenica 24 settembre 2023, dalle 8:30 alle 12:30 presso lo stadio Comunale “Ravaschieri”, si terrà la nona edizione dell’evento PROVA LO SPORT e si potranno provare gratuitamente, alla presenza di qualificati istruttori, numerose discipline sportive. Una eccezionale giornata di sport organizzata dal Comune di Roccapiemonte con il patrocinio del Coni – Comitato Regionale Campania Salerno e che vedrà la presenza dei rappresentanti di varie associazioni del territorio: Asd Arcieri Rocca di San Quirico; Asd Be Family; Asd Centro Danza Ravaschieri; Asd Golden Academy; Asd Evolution Fighters; Asd TC Agro; Asd Free Boys; Asd Polisportiva Rocchese; Asd Guido cuore di Rocca; Scuola Calcio Free Boys.

Sullo stupendo manto in erba sintetica dello stadio Ravaschieri ci si potrà cimentare in varie attività: dal calcio alla ginnastica artistica, dalla danza classica al tennis, dalla ginnastica ritmica al kick boxing, dall’hip hop Pepitas style al tiro con l’arco, e tanto altro ancora.

“Siamo veramente onorati di organizzare ed ospitare questo evento con la collaborazione del Coni e delle associazioni sportive del territorio, che ringraziamo di vero cuore. Un impegno straordinario dell’Amministrazione Comunale che, dopo le Olimpiadi Rocchesi dell’anno scorso, continua ad avvicinare giovani e meno giovani a svariate discipline sportive. Non solo calcio, ma c’è tanto altro in cui cimentarsi e divertirsi. L’estate appena trascorsa in Piazza Zanardelli abbiamo avuto i Rocca Beach Games con il Forum dei Giovani, altre iniziative vengono realizzate ciclicamente insieme alle scuole della città, il Liceo B. Rescigno e l’Istituto Comprensivo Mons. Mario Vassalluzzo. L’attività fisica è determinante per la crescita dei ragazzi, per la salute dei diversamente giovani. Tutti dobbiamo fare sport e questa Amministrazione continuerà ad essere vicina alle associazioni sportive e ad organizzare eventi come Prova lo Sport” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale delegato allo sport Giuseppe Ciancio.