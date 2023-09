Pallavolo: a un soffio dal podio le talentuose liceali di Mercato San Severino

di Carmine Pecoraro

A un soffio dal podio le talentuose liceali di Mercato San Severino che si qualificano quarte ai campionati nazionali di pallavolo. Si porta a casa un ottimo risultato in cui hanno creduto, lottando fino alla fine le dodici ragazze tra i 14 e i 16 anni. Dopo aver superato i quarti di finale contro la Calabria, non sono però riuscite ad affermarsi nelle semifinali contro la Lombardia. Un’esperienza comunque unica e senza eguali che nelle Marche ha visto giovanissime studentesse della provincia di Salerno affermarsi su oltre 2000 altre scuole. È stata un’esperienza che è riuscita a portare in alto la pallavolo femminile, per un traguardo inimmaginabile per una scuola non fornita di palestra, che però ha trovato supporto dal Centro sportivo S. Lorenzo di Piazza del Galdo, dove sono stati svolti gli allenamenti. A guidare il gruppo sportivo i professori di Scienze Motorie Lucio Marino e Antonio Sessa che hanno tenacemente creduto in un sogno portato avanti dalla bravura e dal cuore delle proprie studentesse. Soddisfatta anche la Dirigente Luigia Trivisone, che da sempre crede nei progetti di crescita formativa ed umana per i propri ragazzi. Tra le atlete dei campionati studenteschi: Amelia Tulimieri, Rossella Calabrese, Francesca Cavaliere, Ines Erra, Barbara Laudati, Lorenza Maya Pannullo, Giulia Picarella, Francesca Russo, Miryam Russo, Noemi Toro, Mara Maddaloni, Maria Vicinanza. Un bel sogno per le ragazze del Virgilio che le vede nell’albo d’oro della pallavolo italiana.