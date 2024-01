Open fiber, Vietri sul Mare ultraveloce con la rete ftth. La fibra ottica sostenibile finanziata con i fondi del Pnrr

Sono già partiti a Vietri sul Mare i cantieri per la posa della fibra ottica previsti dal “Piano Italia a 1 Giga”, finanziato con i fondi del PNRR. L’intervento di Open Fiber nella cittadina della Costiera Amalfitana in provincia di Salerno prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 738 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a circa 1.542 unità immobiliari (abitazioni, attività commerciali, imprese e strutture ricettive). L'intervento, in particolare, si concentrerà nelle frazioni di Albori, Benincasa, Dragonea, Molina e Raito.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese che operano nella località turistica del Salernitano.

OPEN FIBER E LA SOSTENIBILITÀ

L’intervento su Vietri sul Mare prevede il riuso del 77% di infrastrutture già esistenti e quindi limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

I VANTAGGI DELLA NUOVA RETE A BANDA ULTRALARGA

«Garantire un servizio di internet veloce è fondamentale nel mondo attuale. Basti pensare alle possibilità che questa apre nel mondo del lavoro, o allo smartworking, ad esempio. Una scelta anche per l’ambiente visti vantaggi che porta l’utilizzo della fibra. - dichiara il sindaco Giovanni De Simone -. Un servizio peraltro garantito a tutto il territorio comunale, con la copertura di tutte le frazioni e i piccoli borghi, spesso penalizzati dai sistemi classici di connessione. Tanto lavoro è stato fatto su tutto il territorio, che ora va finalizzato e completato con il ripristino di tutte le aree coinvolte. Un altro passo in avanti importante per Vietri e per tutti i nostri cittadini e tanti turisti che decidono di passare da noi le loro vacanze».

«L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità - spiega Luigi Lambiase, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola -. Un traguardo di innovazione che stiamo raggiungendo per accelerare il processo di infrastrutturazione e garantire in tempi rapidi una rete ultraveloce a tutti i cittadini, i professionisti e le attività produttive e le imprese turistiche di Vietri sul Mare».

IL PIANO ITALIA A 1 GIGA

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia.

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.