CC Forestale, nel 2023 in Campania eseguiti 83mila controlli

Più di 83mila controlli effettuati, 3443 reati perseguiti con 950 sequestri, 19 arresti e 3.050 illeciti amministrativi contestati, per un importo complessivo notificato 3.932.150 euro.

Sono questi i numeri dell'atttività condotta nel 2023 dai Carabinieri Tutela forestale in Campania.

Il bilancio è stato tracciato questa mattina dal comandante regionale, generale Ciro Luongo, nel corso di una conferenza stampa.

Nelll'occasione è stato illustrato anche il calendario Cites 2024 Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela del fiume Sarno ma anche al contrasto degli incendi nella cosiddetta 'Terra dei fuochi'. Numerose le attività svolte dai reparti dipendenti nella lotta al consumo illegale del suolo e al contrasto dell'abusivimo edilizio con importanti sequestri, come ha evidenziato ancora il generale Luongo, in diverse località della Campania.

Intensa anche l'attività antibracconaggio condotta in tutta la regione, con l'arresto di diverse persone - cinque nella sola isola di Ischia - ed il sequestro di svariate armi da fuoco.

Nel 2023 si è registrato un calo degli incendi boschivi, anche grazie ai favorevoli fattori climiatici. Controlli serrati anche nella vendita di fitofarmaci per contrastare innanzitutto la cessione di quei prodotti che non dovrebbero essere più in commercio.

Per quanto riguarda, infine, i disboscamenti abusivi ed il il pascolo abusivo di animali non custoditi, con danni ai fondi privati ed ai demani pubblici con degrado ed erosione superficiale dei suoli, sono state 101 le notizie di reato e 839 sanzioni amministrative elevate, per un importo di 485598 euro.