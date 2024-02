Autonomia. Iannone (FdI): “De Luca è un uomo politicamente disperato se invita i parlamentari di fdi alla sua manifestazione”

“Ieri è pervenuto alle caselle di posta elettronica di noi parlamentari campani di FdI l’invito del Governatore De Luca a partecipare alla manifestazione contro il Governo che si terrà a Roma il 16 febbraio. Deve essere politicamente disperato se si è ridotto a tanto. Un uomo in difficoltà che pensa di coprire il suo completo fallimento replicando l’inganno ai campani sostituendo il covid con l’autonomia differenziata. Stia tranquillo che i campani hanno capito e la smetta di affannarsi per una manifestazione con uso abusivo dei loghi della Regione e dell’Anci Campania. L’invito lo invii alla Schlein. A proposito ma la Schlein ci sarà accanto a De Luca? Sarà lì a condividere il suo frasario da osteria e la sua primitività politica?”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.