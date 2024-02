Micro credito agricolo di manutenzione, a Ravello si discute la proposta di Italia Viva Costa d'Amalfi

Micro credito agricolo di manutenzione

A Ravello l'incontro con l’Assessore all’agricoltura, Nicola Caputo, per discutere della proposta avanzata dal coordinamento di Italia Viva Costa d’Amalfi.

L’idea sviluppata prevede un micro credito per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’assegnazione di beni strumentali atti al mantenimento ed alla produzione agricola in Costa d’Amalfi, rivolto a tutti i proprietari dei giardini del territorio. Questa formula potrebbe dare un nuovo approccio al tema dell’agricoltura, inoltre finalizzato alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e del turismo.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di aprire anche un confronto che sia costruttivo e proficuo per il futuro dell’agricoltura in Costa d’Amalfi e comprendere gli effetti delle politiche fin d’ora attuate considerando la mobilitazione che è avvenuta in tutt’Europa.

Sono invitati tutti i rappresentanti istituzionali ed in particolare a tutti quelli che eroicamente continuano a portare avanti una tradizione agricola sul territorio.

L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio 2024 ore 15 Auditorium di Villa Rufolo Ravello (SA).

All’incontro interverranno:

- Paolo Vuilleumier, Sindaco di Ravello;

- Raffaele Scala, Coordinatore Italia Viva Costa d'Amalfi;

- Michele Ruocco, relatore proposta.

- Nicola Caputo, Assessore all’agricoltura Regione Campania;

Modera l’incontro Dott. Emiliano Amato.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato