Azienda Sandokan diventa scuola agraria e centro formazione

Da azienda agricola e zootecnica per anni nelle mani della camorra, in particolare della famiglia del neo-collaboratore di giustizia Francesco Sandokan Schiavone, ad istituto di istruzione superiore con indirizzo Agrario nonché Centro culturale e di formazione intitolato al carabiniere Baldassarre Nero.

E' il bene confiscato nel 2002 agli Schiavone - nel 2008 passato definitivamente allo Stato - situato nel Casertano a Grazzanise, terra di allevamenti bufalini, che ora sarà trasformato per diventare bene della collettività.

Ad annunciarlo è il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, che il 2 maggio prossimo taglierà il nastro dell'immobile rinnovato con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e con il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero.

"L'acquisizione dell'azienda confiscata alla famiglia del camorrista Francesco Schiavone e la sua trasformazione in istituto scolastico superiore, sezione distaccata del 'Falco' di Capua - spiega Petrella - si lega a doppio filo al riscatto di un intero territorio, passando attraverso il Comune che amministro e raggiungendo il richiamo alla legalità dei fatti, non solo delle parole.

Un risultato raggiunto con una modalità di amministrazione con altri enti, come la Regione, collaborativa".

Il 2 maggio è prevista l'inaugurazione dei nuovi laboratori per casari e del Centro per la formazione delle coscienze e dei mestieri dedicato al luogotenente Baldassarre Nero, medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri, morto di Covid".

Petrella racconta come dopo che il bene è stato acquisito dallo Stato nel 2008, "abbiamo pensato a un riutilizzo sociale che potesse essere anche simbolico; e credo che con la creazione di una scuola e di un polo di formazione, possiamo dire di esserci riusciti, e possiamo andarne fieri. Il fatto poi che questa rinascita coincida anche con il pentimento dell'ex 'capo dei capi' del clan ci indica che la camorra è sulla strada della sconfitta".

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato