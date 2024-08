1,9 miliardi di euro alla Campania. Iannone: “Grande interesse del Governo per la nostra Regione”

“Il CIPESS, su proposta del Ministro Fitto, ha approvato oggi l’assegnazione di 1,9 miliardi di euro alla Campania, per consentire l’avvio immediato di 81 progetti strategici che andranno a incidere positivamente sulla vita dei cittadini e delle imprese campane nei settori dell’Ambiente, dei Trasporti e della Cultura: dagli interventi di completamento dei corpi idrici nei comuni di Maiori e Minori, ai rilevanti interventi sulla riqualificazione dei beni culturali – molto importanti i 212 milioni per la Cultura che si aggiungono all’impegno già messo in campo dal Ministro Sangiuliano. Insomma, in attesa della definizione dell’Accordo per la Coesione con la Regione, l’ennesimo segnale di grande interesse del Governo Meloni e in particolare del Ministro Fitto per la Campania. De Luca farebbe bene a impegnarsi maggiormente sul lavoro, rassegnandosi alle norme di buongoverno e rispettando le regole per il bene della Campania”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania”.

